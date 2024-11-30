تواجد تريزيجيه ورونالدو في فريق الجولة بـ دوري أبطال آسيا للنخبة

تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان في فريق الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواجه الريان منافسه بيرسيبوليس الإيراني وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك تريزيجيه في المباراة بشكل كامل ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وضم التشكيل كريستيانو رونالدو لاعب النصر بعدما سجل هدفين في شباك الغرافة القطري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: وانج داليي (شاندونج تايشان الصيني)

خط الدفاع: فرشاد فراجي (بيرسيبوليس الإيراني) – أيدي فولانج (شانجهاي شينوا الصيني) – وي زهين (شانجهاي بورت الصيني) – سوتا ميورا (كاواساكي الياباني)

خط الوسط: ماتياس فارجاس (شانجهاي بورت الصيني) – ريكو ياماني (يوكوهاما الياباني) – أوسكار (شانجهاي بورت الصيني) – تريزيجيه (الريان القطري)

خط الهجوم: إيفان توني (أهلي جدة السعودي) – كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)