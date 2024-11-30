انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(2) لاس بالماس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد لاس بالماس في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق81. سيليسين يتألق ويمنع رافينيا من التسجيل من ركلة حرة مباشرة.

ق66.. جووووول الثااني للاس بالماس عن طريق فابيو سيلفا بعد تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق61. جوووووول التعادل لبرشلونة عن طريق رافينيا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق55. 3 تبديلات لبرشلونة بدخول فرينكي دي يونج وفيران توريس وهيكتور فورت بدلا من فيرمين لوبيز وجافي وجول كوندي.

ق48. جووووول أول للاس بالماس عن طريق ساندرو راميريز بهدهجمة منظمة رائعة.

بداية الشوط الثاني ومشاركة لامين يامال بدلا من بابلو توري.

نهاية الشوط الأول

ق44. هدف غير محتسب لبرشلونة عن طريق رافينيا لوجوده بوضعية تسلل.

ق24. إصابة أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة وخروجه محمولا على ناقلة ودخول جيرارد مارتن بدلا منه.

ق6. سيليسين يتألق في التصدي من أمام فيرمين لوبيز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل