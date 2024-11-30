مؤتمر أنشيلوتي: مبابي؟ مشكلة الفريق جماعية وليست فردية.. والحديث عن التعاقدات إهدار للوقت

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن أداء كيليان مبابي ليس مشكلة فردية ولكنها مشكلة جماعية للفريق بالكامل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنلعب ضد فريق يتحلى بالمبادئ ويدافع بشكل جيد لذلك تتطلب المباراة التركيز ونسيطر على المباراة ونهاجم جيدا من أجل الفوز".

وواصل "مشكلة مبابي هي نفس المشكلة التي نعاني منها جميعا، نحاول إخراج أفضل نسخة منا ومنه ومني ومن الجميع ومشكلة فريق يبحث عن الاستمرارية والوصول لأفضل نسخة منه هي ليست مشكلة لاعب واحد ولكنها مشكلتنا جميعا وليست فردية ومبابي لاعب جديد هنا يبحث عن التأقلم ولكنه سحل 8 أهداف وصنع آخرين وبإمكاننا جميعا أن نكون أفضل".

وتابع "مبابي لم يستسلم، هو يعرف ضرورة تقديم أفضل والعديد من اللاعبين أهدروا ركلات جزاء وفي النهاية يجب أن نستمر في دعمه وأن نتذكر أنها مشكلة جماعية".

وأكمل "بإمكانكم انتقادي ولكن ديناميكية الفريق جيدة وعلينا أن نفهم أننا نفتقد للعديد من اللاعبين، ربما رودريجو سيعود غدا ولكن علينا أن نتحلى بالصبر".

وشدد "أنا مثل مبابي أحاول إيجاد أفضل نسخة من نفسي والنتائج تقول إنني لم أنجح في ذلك بعد، وأنا غير سعيد ولكنني أيضا لست قلقا ومقتنع أن بإمكاننا إصلاح الأمور".

وأردف "فالفيردي لاعب وسط معاصر وقد يلعب كلاعب ارتكاز، وقد يلعب بأكثر من مركز ولكن خط الوسط هو الأفضل له".

وكشف "طوال سنوات تدريبي كان الموسم الماضي هو الوحيد السهل ولكن باقي المواسم كان علي أن أحل المشكلات لأنها تأتي عاجلا أو آجلا ومن المستحيل أن يأتي موسم مثل الماضي حين سار كل شيء بشكل مثالي ومن الأفضل أن تجد المشكلة في نوفمر أو ديسبمر بدلا من إبريل لأن بإمكاننا حلها حاليا".

وأضاف "نقاتل في الدوري ضد خصم يلعب بشكل جيد ثم لدينا كأس العالم وكأس السوبر وفوق كل ذلك بعض الإصابات ستعود مثل كامافينجا وألابا ويجب أن نمر من تلك الفترة الصعبة لأن الأشياء الجيدة لم تأت بعد".

وعن اختيار اللعب بمبابي أو فينيسيوس على الجناح قال: "لا أعرف، أعتقد أن مبابي اعتاد اللعب أكثر في العمق والجناح، بينما فينيسيوس لم يعتد كثيرا على اللعب في العمق ولكنه يكون خطيرا أيضا، الأمر يعتمد على نوعية المباراة".

أكمل "عندما يعود كل المصابين سيقاتل راؤول أسينسيو على مركزه، لقد شارك في 3 مباريات واستحق أن يكون أساسيا وأظهر ثقة كبيرة ويستحق أن يتم اعتباره من الأساسيين".

وأتم "لم أتحدث عن التعاقدات الشتوية حاليا لأنها مجرد إهدار للوقت، سيكون أمامنا 40 يوما للتفكير بها والأمور قد تتغير وألابا يعمل بشكل جيد وسيعود قريبا ويجب أن نقيم تلك الأشياء ونقيم أولوياتنا".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.