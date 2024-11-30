مؤتمر أبو ريدة: لا توجد أزمة مع حسام حسن.. واتفاق بين القطبين بشأن الحكام ولهذا يسبقنا المغرب

أكد هاني أبو ريدة المرشح على لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أن لا توجد أي أزمة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وحسمت قائمة أبو ريدة قيادة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية بعد عدم نزول منافسين.

وقال أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي: "الجزء الفني الخاص بالدوري الممتاز سيكون من اختصاص اتحاد الكرة كحق أصيل".

وأضاف "أما الجزء الإداري فهو خاص بالرابطة التي من المفترض إقامة انتخابات لها لكن من المرجح أن تستمر الرابطة الحالية هذا الموسم".

وأكمل "الحكام المصريين من الأفضل في العالم وسندعمهم بشكل قوي وسنحاول التواصل مع الأندية فيما يخص رئاسة اللجنة وهل الأفضل تعيين خبير أجنبي أم لا".

وشدد "هناك اتفاق بين الأهلي والزمالك على تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام".

وأوضح "عدم الاستقرار في الكرة المصرية هو سبب تطور الكرة المغربية عليها، بدأنا مشروع معا في 2019، الفارق أن المغرب استكمل المشروع، ونحن رحلنا ولو كان هناك استمرار كنا سنصبح على نفس الشكل".

وأكد "اللجان لن تكون على الورق فقط وسيكون لها دور حقيقي، تزوير الأعمار السنية أمر خطير ويجب معالجته وهناك حرص كبير على الانضباط فيه من خلال الكشوفات الطبية، سيكون هناك علاج أيضا لأزمة ملاعب الناشىين وسيكون هناك دوري الأكاديميات".

وعن علاقته بحسام حسن مدرب المنتخب: "لن ألتفت لأي كلام صغير عن وجود أزمة بيني وبين جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، نحن ندعم الفريق ونقف بجواره".

وكشف "بالنسبة للدوري أهم شىء هو توفير الدعم للأندية من أجل المنافسة كما سندعم كل الأندية في جميع الدرجات من خلال تنمية الموارد".

وأنهى حديثه قائلا: "نرحب باستضافة كأس العالم للأندية بالتعاون مع الدولة".

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.