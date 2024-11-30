تشكيل برشلونة - جافي وبيدري يقودان الوسط.. ولامين يامال على مقاعد البدلاء في مواجهة لاس بالماس

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لاس بالماس.

ويلتقي برشلونة مع لاس بالماس على ملعب مونتجويك في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويلعب جافي وبيدري وبابلو توري في وسط الملعب، بينما يشارك فيرمين لوبيز كمهاجم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي – إنيجو مارتينيز – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري.

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمين لوبيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيران توريس – باو فيكتور – لامين يامال - - داني أولمو – فرينكي دي يونج – إريك جارسيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – جويليرمو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما يحتل لاس بالماس المركز 17 برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن المركز المؤهل للهبوط.