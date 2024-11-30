مؤتمر أبو ريدة: سنعيد الجماهير على شاكلة 2006.. وإعادة مشروع الهدف وتعاون للملف الطبي

شدد هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم إعادة حضور الجماهير على شاكلة عام 2006.

وحسمت قائمة أبو ريدة قيادة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية بعد عدم نزول منافسين.

وقال أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي: "أشكر المجلس السابق بقيادة جمال علام، وكل من تولى المسؤولية في اتحاد الكرة بداية من حرب الدهشوري وسمير زاهر وكل من عمل على مدار عمر اتحاد الكرة في دولة عريقة بحجم مصر".

وأضاف "من المهام الأولية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعيد ترتيب البيت حسب رؤية المجلس، والبداية من اللجان التي سيتم تفعيلها".

وأكمل "أما الجزء الثاني فهو تطوير المنتخبات الوطنية من خلال مشروع وكان هناك مشروع بدأ من التسعينيات بالفعل أدى إلي تتويج مصر ببطولات بعد غياب طال من الخمسينيات ثم توقف هذا المشروع".

وواصل "لكى ننجح لابد من تنمية الموارد وهناك دور للشركة الراعية الشركة المتحدة، ونحن نفكر خارج الصندوق في هذا الجانب من أجل دعم الأندية أيضا، لا يليق بدولة بحجم مصر أن يكون قاعدة الممارسة ضئيلة هكذا ولذلك سيكون هناك انتشار".

وعن الحكام قال: "ملف الحكام صعب لأن مشاكل التحكيم موجودة في العالم كله وسندعم الحكام من خلال دورات الاتحاد الدولي وسنعمل على وصولهم للمستوى المطلوب وكذلك المدربين".

أما عن الملف الطبي فقال: "الملف الطبي هام جدا وهناك بروتوكول سيكون معتمد مع وزارة الصحة من أجل عمل ملف طبي لكل ممارس ونادي وتجهيز الملاعب بالشكل المثالي من أجل التعامل الصحيح".

وعن الحضور الجماهير قال: "عودة الجماهير ستكون ملف أساسي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسنعالج حضور الجماهير ليكون بنفس الشكل في عام 2006".

وعن مشروع المنتخبات قال: "مركز المنتخبات الوطنية مشروع "الهدف" والهدف من انشائه هو جمع للمنتخبات الوطنية وسيتم تفعيل ذلك حيث سيكون بيت كرة القدم متكامل وهو يشبه أي مركز في العالم".

واختتم حديثه قائلا: "هناك مشاريع في الاتحاد الدولي سنعمل على استغلالها لدعم المدربين واللاعبين من خلال مشاريع الأكاديميات، وهناك تعاون بدأ بالفعل مع أرسين فينجر والنموذج الرائد لنا محمد صلاح الذي نتمنى له التوفيق".

وأعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة المصري رفض كافة الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة.

ووفقا للوضع الحالي فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.