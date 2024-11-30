احتفالا بذكرى تأسيسه.. برشلونة يعلن خوض مواجهة لاس بالماس بالشورت الأبيض

أعلن نادي برشلونة خوض الفريق مباراة لاس بالماس بالشورت الأبيض احتفالا بذكرى تأسيسه الـ125.

ويلتقي برشلونة مع لاس بالماس على ملعب مونتجويك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

واعتاد الفريق الكتالوني اللعب بالشورت الأبيض في بداية تأسيسه.

وبينما على الجانب الآخر لن يغير الفريق قميصه المعتاد الأزرق والأحمر.

في حفل كبير، احتفل نادي برشلونة بحضور عدد كبير من نجومه وأساطيره السابقين، بمرور 125 عاما على تأسيسه في 1899.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم برشلونة لاعبين ومدربين سابقين، مثل فرانك ريكارد ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، بينما اكتفى بيب جوارديولا ولويس إنريكي بالظهور عبر الفيديو.

وعلى مستوى الإدارات ظهر الرئيسان السابقان جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، وتحديدا ظهر روسيل وهو يصافح ويعانق الرئيس الحالي خوان لابورتا.

وغاب ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني عن الحفل، ولكنه شارك في فيديو رسائل الأساطير للنادي في الذكرى الـ 125.

كما تم الإعلان في الحفل عن تميمة النادي الجديدة "كات".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما يحتل لاس بالماس المركز 17 برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهابطين لدوري الدرجة الثانية.