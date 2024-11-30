كريستنسن يكشف عن قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

كشف أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة عن قراره بشأن مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وقال كريستنسن لقناة تي في سبورت الدنماركية: "أستطيع فقط التحدث وفقا للمحادثات التي خاضها النادي معي، وقالوا لي إنهم يتطلعون إلى عودتي".

واختتم تصريحاته "هل سأبقى مع برشلونة؟ نعم بالطبع".

ويعاني اللاعب الدنماركي من إصابة أجبرته على إجراء عملية جراحية في قدمه اليسرى لعلاج التهاب في وتر العرقوب.

واستغل النادي الكتالوني إصابة كريستنسن في الصيف الماضي لتسجيل داني أولمو الوافد الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وقدم برشلونة تقريرا طبيا يفيد بغياب كريستنسن عن الفريق لمدة 4 أشهر على الرغم من خروج الأخبار بعد إصابته مباشرة والتي أفادت بغيابه لمدة شهرين فقط.

تسجيل أولمو سيكون مؤقتا حتى شهر ديسمبر المقبل لحين عودة كريستنسن من الإصابة وسيتحتم على الإدارة محاولة تسجيله من جديد في شهر يناير.

ولم يتمكن اللاعب الإسباني من المشاركة في أول مباراتين لفشل النادي في تسجيله بسبب تجاوز سقف الرواتب المسموح بها للفريق.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما يحتل لاس بالماس المركز 17 برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهابطين لدوري الدرجة الثانية.