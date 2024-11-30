حمزة المثلوثي يحصل على راحة من مران الزمالك

أعلن نادي الزمالك حصول لاعبه حمزة المثلوثي على راحة من تدريبات الفريق اليوم.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

واستأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وكان المثلوثي قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في القفص الصدري خلال مواجهة بلاك بولز بالجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد المثلوثي بمقر النادي بشكل طبيعي ولكن الجهاز الفني فضل حصوله على راحة من خوض المران.

وعلى هامش المران أجرى الثلاثي ناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابات التي لحقت بكل منهم.

وكان الزمالك قد فاز على بلاك بولز بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك في أول مباراتين بالدوري المصري على البنك الأهلي وسموحة، بينما خسر المباراة الثالثة ضد المصري.