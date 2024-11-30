قائمة برشلونة - عودة يامال وتوريس لمواجهة لاس بالماس

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريد ستار

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة لاس بالماس.

ويلتقي برشلونة مع لاس بالماس على ملعب مونتجويك في الجولة ال 15 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة، كما عاد فيران توريس.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – جويليرمو.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما يحتل لاس بالماس المركز 17 برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن المركز المؤهل للهبوط.

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