سليمان: غيرنا 17 لاعبا منذ يناير الماضي.. وملف تجديد العقود مدروس

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق مدروس بشكل جيد.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "منذ شهر يناير الماضي غيرنا 17 لاعبا وهذا رقم كبير بالنسبة لنادي مثل الزمالك وكان هناك عدد من غير الأساسيين أيضا وهذا مجهود كبير".

وواصل "منذ بداية الموسم لعبنا السوبر الإفريقي وتوجنا به ثم السوبر المصري وكنا قريبين منه ومباريات في الدوري والكونفدرالية فزنا بجميعها إلا مباراة المصري التي كان الفريق غير موفق بشوطها الأول".

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وأكمل "الدوري مشواره طويل ولكن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع "لا زلنا في بداية الموسم وكل ما يثار في الإعلام حول إمكانية رحيل لاعبين أمر غير صحيح، لدينا مباراة كل 3 أيام ونسمع الكثير من الأخبار الغريبة حول التعاقد أو رحيل لاعبين، حتى أنني سمعت اليوم شخص ليبي يقول إنني تحدثت معه ولا أعرف متى حدث ذلك".

وشدد "تجديد اللاعبين؟ حتى لو لم يوقع اللاعبين على العقود الجديدة في يناير سيستمرون حتى نهاية الموسم، وأريد فقط أن اطمأن الجماهير وأن أقول لهم إن كل شيء تحت السيطرة وكل شيء محسوب مع الجهاز الفني واللاعبين".

وتنتهي بنهاية الموسم عقود كل من أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وعبد الله السعيد.

الزمالك أحمد سليمان
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