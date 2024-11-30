سلة - لاعب الاتحاد لـ في الجول: عملنا على الجانب الذهني قبل مواجهة الأهلي

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 11:20

كتب : هاني العوضي

يوسف شوشة

شدد يوسف شوشة لاعب فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري على أن فريقه قد عمل على الجانب الذهني خلال الفترات الماضية.

وتوج الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي ليكون الأخضر قد حقق الثلاثية المحلية بالفوز بالدوري والكأس والسوبر.

وقال شوشة في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحمد لله على المستوى الذي ظهرنا به كلاعبين ضد الأهلي في كأس السوبر وهذا نتاج تحضير منذ فترة وأحاول بشكل الاستعداد ذهنيا وفنيا لأكون جاهزا لمثل تلك المباريات".

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وواصل "أشاهد جميع أخطائي في المباريات السابقة وما ينقصني وهذا ساعد في تطوير مستواي وظهور الفريق بالكامل بشكل جيد".

وتابع "من ضمن الأشياء التي عملنا عليها في الفترة السابقة هي ألا نشعر أن المباراة ستضيع في أي وقت لأننا نلعب كرة سلة والنتيجة أحيانا ما تتوسع لنا أو لهم ومن الضروري أن نعرف كيفية الحفاظ على النتيجة أو العودة إذا كنا متأخرين وهذا عمل ذهني أكبر من كونه فني، وفي المواسم الماضية كنا نشعر بعض الأحيان أن المباريات ضاعت منا إذا كنا متأخرين ونلعب بطريقة سلبية ولكن تلك النقطة تطورت وهذا ظهر ضد الأهلي رغم تأخرنا في بعض الأوقات".

وشدد "طوال الوقت كنت أتحلى بالإيمان بأننا سنحصل على ذلك اللقب وبقدر المجهود الذي ستبذله في المباريات ستحصد أمامه الثمار بالفوز وأشكر الجماهير التي وقفت خلفنا وكنا نريد إسعادهم بعد خسارة البطولة العربية".

وأضاف "مواجهة المنامة في السوبر المصري البحريني ستكون صعبة ومختلفة وشاهدناهم بشكل جيد ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ولا بديل عن تحقيق الفوز".

ويلتقي الاتحاد السكندري مساء اليوم مع المنامة البحريني في كأس السوبر المصري البحريني.

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