مواعيد مباريات السبت 30 نوفمبر - كلاسيكير ألمانيا.. والدوري المصري
السبت، 30 نوفمبر 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الاتحاد السكندري × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتينجهام فورست × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
كريستال بالاس × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
برينتفورد × ليستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
ولفرهامبتون × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
وست هام × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
برشلونة × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
إسبانيول × سيلتا فيجو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال بلد الوليد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
كومو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × إمبولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
بولونيا × فينيسيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
الاتفاق × اتحاد جدة.. 4:25 مساء - تطبيق شاهد.
الشباب × الهلال.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فيردر بريمين × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
يونيون برلين × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
لايبزج × فولفسبورج.. 4:30 مساء.
فرايبورج × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء.
أوجسبورج × بوخوم.. 4:30 مساء.
بروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
رين × سانت إتيان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بريست × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
باريس سان جيرمان × نانت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة × سانت كلارا.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
نهائي كأس ليبرتادوريس
أتليتكو مينيرو × بوتافوجو.. 10:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناتقلة