مواعيد مباريات السبت 30 نوفمبر - كلاسيكير ألمانيا.. والدوري المصري

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

زد × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس × نيوكاسل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

برينتفورد × ليستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ولفرهامبتون × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

وست هام × أرسنال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × سيلتا فيجو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال بلد الوليد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

كومو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × إمبولي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × فينيسيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الاتفاق × اتحاد جدة.. 4:25 مساء - تطبيق شاهد.

الشباب × الهلال.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فيردر بريمين × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

يونيون برلين × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

لايبزج × فولفسبورج.. 4:30 مساء.

فرايبورج × بروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء.

أوجسبورج × بوخوم.. 4:30 مساء.

بروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

رين × سانت إتيان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بريست × ستراسبورج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × نانت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × سانت كلارا.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

نهائي كأس ليبرتادوريس

أتليتكو مينيرو × بوتافوجو.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناتقلة

الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الدوري المصري برشلونة الدوري الإيطالي مواعيد مباريات السبت
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