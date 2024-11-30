أثلتيك: لاعب واحد يحدد موقف ريال مدريد من خوض سوق الشتاء

تتوقف خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية تحديدا في مركز قلب الدفاع على لاعب واحد فقط.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن دافيد ألابا يحاول العودة إلى التدريبات الجماعية خلال شهر ديسمبر.

وفي حالة نجاحه في العودة، سيصرف ريال مدريد النظر عن دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

أما إن لم تنجح عودة المدافع النمساوي، سيسعى الميرينجي للتعاقد مع قلب دفاع في الشتاء.

لاعب أكاديمية مدريد السابق رافا مارين يعتبر خيارا جيدا، كونه يعرف النادي ولا يحصل على وقت للعب في نابولي، كما أن ريال مدريد لديه حق إعادة الشراء.

بينما يحظى إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي بإعجاب المدرب كارلو أنشيلوتي، رغم أن التعاقد معه ليس سهلا من الناحية المالية.

يأتي ذلك حيث أن راتب لابورت السنوي قيمته تتجاوز الـ20 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

ولا يمكن لريال مدريد أن يصل إلى هذا المبلغ كراتب، وبالتالي إما الدفع أو سيتوجب على اللاعب التنازل عن جزء من راتبه

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

قبل أسابيع، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك عقب إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعلى المستوى الدولي لعب لابورت 39 مباراة وسجل هدفين وتوج بلقب يورو 2024.