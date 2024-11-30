موقف أولمو وبديل يامال في برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 03:16

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن موقف لاعبي برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

ويشعر داني أولمو نجم الفريق الجديد بانزعاج، والأقرب أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

أما المدافع إنيجو مارتينيز فكان يعاني من زيادة الأحمال على الركبة، ولكنه تدرب وصار بحالة جيدة.

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وفي الوسط الذي يعاني من إيقاف مارك كاسادو عقب طرده أمام سيلتا فيجو، سيلعب جافي بدلا منه في الوسط رفقة بيدري.

أما بابلو توري فهو مرشح لبدء المباراة، ولكن في موقع متقدم، حيث من المنتظر أن يعود لامين يامال على مقاعد البدلاء.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي حفل كبير، احتفل نادي برشلونة بحضور عدد كبير من نجومه وأساطيره السابقين، بمرور 125 عاما على تأسيسه في 1899.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم برشلونة لاعبين ومدربين سابقين، مثل فرانك ريكارد ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، بينما اكتفى بيب جوارديولا ولويس إنريكي بالظهور عبر الفيديو.

وعلى مستوى الإدارات ظهر الرئيسان السابقان جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، وتحديدا ظهر روسيل وهو يصافح ويعانق الرئيس الحالي خوان لابورتا.

وغاب ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني عن الحفل، ولكنه شارك في فيديو رسائل الأساطير للنادي في الذكرى الـ 125.

الفيديو شهد تواجد العديد من الأسماء البارزة مثل رونالدينيو وروماريو ولويس إنريكي وريفالدو ونيمار وإنييستا وبويول وغيرهم.

كما تم الإعلان في الحفل عن تميمة النادي الجديدة "كات".

كما أطلق البلوجرانا أغنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ 125 للتأسيس.

ونشر برشلونة فيلمه القصير عن تاريخ النادي احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيسه.

برشلونة أولمو
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