أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد

يواجه ريال مدريد عقبة كبرى في طريق تحقيق أحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، فإن ريال مدريد لا يزال يضع فيرتز ضمن أولوياته ومفضلاته، إلا أن هناك عائق كبير أمام إتمام الصفقة.

هذا العائق هو مطالب باير ليفركوزن المالية، الذي يريد أكثر من 100 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويملك فيرتز صاحب الـ21 عاما عقدا مع ليفركوزن ممتد حتى صيف عام 2027.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 171 مباراة سجل خلالهم 50 هدفا وصنع 54 آخرين.

ومع منتخب ألمانيا خاض 23 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في سنة 2020.