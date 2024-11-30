أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 01:53

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد

يواصل ريال مدريد محاولاته لدعم مركز الظهير الأيمن في أقرب فرصة، ولكن الأرجح أن يتم الحسم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، فإن الأولوية في مركز الظهير الأيمن لا تزال لنجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد.

ولم يتمكن ليفربول من تجديد عقده حتى الآن، مما يثير التشاؤم في أنفيلد والتفاؤل في سانتياجو برنابيو.

أخبار متعلقة:
موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي ماركا تكشف نتيجة فحوصات ثلاثي ريال مدريد مؤتمر هانز فليك عن عودة لامين يامال وموقف دي يونج.. ومحنة ريال مدريد ومانشستر سيتي سلوت: إهدار صلاح لركلة الجزاء ضد ريال مدريد ليس بسبب تشتيته بموقف عقده

وبخلاف أرنولد، تضم قائمة المرشحين بيدرو بورو ظهير توتنام وجيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.

على الجانب الآخر لا ينوي لوكاس فاسكيز الرحيل رغم اقتراب لاعب جديد في الصيف، بل سيستمر في نهج تجديد عقده لمدد قصيرة كما جرت العادة.

ويحاول ريال مدريد تعويض إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بضم ألكسندر أرنولد في الشتاء.

لكن اللاعب الإنجليزي إن رحل عن ليفربول لا يرغب في ترك النادي في منتصف الموسم بل في نهايته، حسب التقرير.

وينتهي تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يستطع ليفربول تجديد تعاقده بالإضافة لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ويعد صاحب الـ26 عاما من ناشئي ليفربول وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2016.

وخاض أرنولد مع ليفربول 325 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 83 آخرين.

أرنولد ريال مدريد
نرشح لكم
أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد تميمة وفيلم وحضور ميسي في غيابه.. برشلونة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 125 Gaming - فينيسيوس لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإسباني.. وكيف تحصل عليه في FC 25 موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي ماركا تكشف نتيجة فحوصات ثلاثي ريال مدريد مؤتمر هانز فليك عن عودة لامين يامال وموقف دي يونج.. ومحنة ريال مدريد ومانشستر سيتي ذا بيست - أبرزهم مارتينيز وإديرسون..7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم ذا بيست - أنشيلوتي وسكالوني ينافسان ثلاثي إسبانيا على أفضل مدرب في العالم
أخر الأخبار
أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد ساعة | الدوري الإسباني
تميمة وفيلم وحضور ميسي في غيابه.. برشلونة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 125 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس التحدي الليبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المسماري ساعة | الوطن العربي
خالد جلال: بقاء فهد المسماري أمر محسوم ولكن ساعة | الوطن العربي
برايتون يفوت فرصة الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي بتعادل مخيب مع ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - فينيسيوس لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإسباني.. وكيف تحصل عليه في FC 25 3 ساعة | Gamers
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يدخل مواجهة ليتشي بـ 13 لاعبا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن