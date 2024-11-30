أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد

يواصل ريال مدريد محاولاته لدعم مركز الظهير الأيمن في أقرب فرصة، ولكن الأرجح أن يتم الحسم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، فإن الأولوية في مركز الظهير الأيمن لا تزال لنجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد.

ولم يتمكن ليفربول من تجديد عقده حتى الآن، مما يثير التشاؤم في أنفيلد والتفاؤل في سانتياجو برنابيو.

وبخلاف أرنولد، تضم قائمة المرشحين بيدرو بورو ظهير توتنام وجيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.

على الجانب الآخر لا ينوي لوكاس فاسكيز الرحيل رغم اقتراب لاعب جديد في الصيف، بل سيستمر في نهج تجديد عقده لمدد قصيرة كما جرت العادة.

ويحاول ريال مدريد تعويض إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بضم ألكسندر أرنولد في الشتاء.

لكن اللاعب الإنجليزي إن رحل عن ليفربول لا يرغب في ترك النادي في منتصف الموسم بل في نهايته، حسب التقرير.

وينتهي تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يستطع ليفربول تجديد تعاقده بالإضافة لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ويعد صاحب الـ26 عاما من ناشئي ليفربول وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2016.

وخاض أرنولد مع ليفربول 325 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 83 آخرين.