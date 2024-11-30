تميمة وفيلم وحضور ميسي في غيابه.. برشلونة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 125

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

تميمة برشلونة

في حفل كبير، احتفل نادي برشلونة بحضور عدد كبير من نجومه وأساطيره السابقين، بمرور 125 عاما على تأسيسه في 1899.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم برشلونة لاعبين ومدربين سابقين، مثل فرانك ريكارد ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، بينما اكتفى بيب جوارديولا ولويس إنريكي بالظهور عبر الفيديو.

وعلى مستوى الإدارات ظهر الرئيسان السابقان جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، وتحديدا ظهر روسيل وهو يصافح ويعانق الرئيس الحالي خوان لابورتا.

أخبار متعلقة:
قرعة كأس ملك إسبانيا - بدون برشلونة وريال مدريد.. أتليتكو يواجه فريقا من الدرجة الرابعة فليك: سعيد بوسط ملعب برشلونة.. وواثق من عودة دي يونج لمستواه ليفاندوفسكي يتخطى الـ 100.. برشلونة يلحق بـ بريست الهزيمة الأولى في أبطال أوروبا

وغاب ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني عن الحفل، ولكنه شارك في فيديو رسائل الأساطير للنادي في الذكرى الـ 125.

الفيديو شهد تواجد العديد من الأسماء البارزة مثل رونالدينيو وروماريو ولويس إنريكي وريفالدو ونيمار وإنييستا وبويول وغيرهم.

كما تم الإعلان في الحفل عن تميمة النادي الجديدة "كات".

كما أطلق البلوجرانا أغنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ 125 للتأسيس.

ونشر برشلونة فيلمه القصير عن تاريخ النادي احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيسه.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد Gaming - فينيسيوس لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإسباني.. وكيف تحصل عليه في FC 25 موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي ماركا تكشف نتيجة فحوصات ثلاثي ريال مدريد مؤتمر هانز فليك عن عودة لامين يامال وموقف دي يونج.. ومحنة ريال مدريد ومانشستر سيتي ذا بيست - أبرزهم مارتينيز وإديرسون..7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم ذا بيست - أنشيلوتي وسكالوني ينافسان ثلاثي إسبانيا على أفضل مدرب في العالم
أخر الأخبار
أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد ساعة | الدوري الإسباني
تميمة وفيلم وحضور ميسي في غيابه.. برشلونة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 125 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس التحدي الليبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المسماري ساعة | الوطن العربي
خالد جلال: بقاء فهد المسماري أمر محسوم ولكن ساعة | الوطن العربي
برايتون يفوت فرصة الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي بتعادل مخيب مع ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - فينيسيوس لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإسباني.. وكيف تحصل عليه في FC 25 2 ساعة | Gamers
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يدخل مواجهة ليتشي بـ 13 لاعبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن