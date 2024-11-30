رئيس التحدي الليبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المسماري

كشف نجيب الورفلي رئيس نادي التحدي الليبي حقيقة ما تردد عن مفاوضات الزمالك لضم اللاعب.

وقال الورفلي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد تواصل مباشر من إدارة الزمالك بشأن فهد المسماري ولكن هناك تواصل من خارج الإدارة".

وأوضح "ليسوا وكلاء بل لاعبين قدامى من الزمالك".

وكشف "إذا كان العرض جيدا فلا أمانع، لأن نهاية عقد اللاعب في يونيو المقبل تتزامن مع نهاية الموسم".

وتابع "خالد جلال مدرب كبير والمسماري يسير معه بشكل جيد، والمدرب لا يريد رحيله لأنه يحتاجه في الفريق".

وأكمل "فهد لاعب واعد عمره 20 عاما ومن مواليد 2004 وسجل هدفا لمنتخب ليبيا في المباراة الماضية وشارك في أغلب أهداف التحدي. يفضل اللعب تحت المهاجم وأراه يشبه أشرف بنشرقي".

واحتل التحدي المركز السادس في المجموعة الأولى من الموسم الماضي للدوري الليبي.

وحقق التحدي لقب الدوري الليبي في 3 مناسبات آخرها موسم 1996-97.

وسيبدأ الدوري الليبي يوم 25 نوفمبر المقبل بمشاركة 35 فريقا مقسمة على مجموعتين الأولى تضم 17 فريقا والثانية تضم 18.

وسيتواجد التحدي في المجموعة الأولى.