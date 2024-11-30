خالد جلال: بقاء فهد المسماري أمر محسوم ولكن

كشف خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي عن موقفه من رحيل فهد المسماري لاعب الفريق الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك.

وقال جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بعد 4 أيام من تسلمي لقيادة التحدي الليبي دخلنا دورة ودية، واجتمعت قبلها مع فهد المسماري وقلت له إنه لو أنصت لي سينضم للمنتخب".

وأضاف "لعبنا أمام فرق كبيرة في هذه البطولة وتألق المسماري وحصدنا المركز الثاني وانضم هو إلى المنتخب، وسجل معه هدفا جميلا في مباراة رواندا وكان قريبا من التأهل كأس أمم إفريقيا".

وتابع "عمره 20 عاما وهو لاعب رائع يجيد اللعب تحت المهاجم، وسيستمر معنا هذا الموسم وهذا الأمر منتهي".

وأوضح "نحتاج لتدعيمات كبيرة في يناير حتى نحقق أقصى هدف لنا وهو التأهل في المراكز الـ 6 الأولى".

وأكمل "مسألة فهد شائكة حاليا ومتروكة لمجلس الإدارة، ولكن استمراره معنا هذا العام أمر محسوم".

واختتم "إمكانية انتقاله للزمالك أمر لا يمكنني الحديث عنه فهو من سلطات الإدارة، ما يمكنني تأكيده أنه لاعب مميز".

واحتل التحدي المركز السادس في المجموعة الأولى من الموسم الماضي للدوري الليبي.

وحقق التحدي لقب الدوري الليبي في 3 مناسبات آخرها موسم 1996-97.

وسيبدأ الدوري الليبي يوم 25 نوفمبر المقبل بمشاركة 35 فريقا مقسمة على مجموعتين الأولى تضم 17 فريقا والثانية تضم 18.

وسيتواجد التحدي في المجموعة الأولى.