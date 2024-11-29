Gaming - فينيسيوس لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإسباني.. وكيف تحصل عليه في FC 25

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فياريال

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر 2024.

ولأول مرة تخرج الجائزة هذا الموسم عن لاعبي برشلونة بعدما فاز بها رافينيا في أغسطس الماضي ولامين جمال في سبتمبر الماضي وروبرت ليفاندوفسكي في أكتوبر الماضي.

وحصد فينيسيوس الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بعد شهري نوفمبر 2021 ومارس 2024 من قبل.

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وخاض فيني مباراتين فقط هذا الشهر في الدوري الإسباني، فسجل ثلاثية ضد أوساسونا وصنع هدفا في الفوز على ليجانيس.

وبفضل فوزه بالجائزة صدرت بطاقة خاصة للبرازيلي في لعبة FC 25 بتقييم 91.

ويمكنك الحصول على البطاقة بتنفيذ 14 تحديا متاحين لمدة 29 يوما.

وتحتاج لإنهاء تحدي بتقييم 85 و3 تحديات بتقييم 86 و6 تحديات بتقييم 87 و4 تحديات بتقييم 88.

ووفقا للأسعار داخل اللعبة فأن البطاقة تكلف ما يزيد عن مليون و500 ألف "كوين".

إجمالا خاص فينيسيوس الموسم الجاري 18 مباراة سحل 12 هدفا وصنع 8.

ويعاني البرازيلي من الإصابة فكشف ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي منذ أيام، عن إصابة فينيسيوس في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يكشف النادي الملكي عن فترة غياب فينيسيوس عن الفريق.

فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني
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