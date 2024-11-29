لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يدخل مواجهة ليتشي بـ 13 لاعبا

تتواصل مشاكل يوفنتوس بسبب الإصابات وربما يدخل مباراة ليتشي في الدوري الإيطالي بقائمة تضم 13 لاعبا.

ويستعد يوفنتوس للقاء ليتشي يوم الأحد المقبل في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وتعرض نيكولو سافونا للإصابة ضد أستون فيلا، فيما لا يزال دوشان فلاهوفيتش غير متاحا للدخول في قائمة المباراة.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن المهاجم الصربي تدرب منفردا اليوم الجمعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي.

وسيغيب سافونا عن رحلة السبت لليتشي بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع غياب دوجلاس لويز وويستون ماكيني عن الفريق رغم العودة في قائمة يوفنتوس ضد بولونيا.

ويغيب أيضا كل من نيكولاس جونزاليس وبريمير وخوان كابال وأركاديوش ميليك وفسيلي أدجيتش بسبب إصابات طويلة الأمد.

وبذلك يتبقى لتياجو موتا المدير الفني قائمة مكونة من ثلاثي حراسة المرمى ميكيلي دي جريجوريو وماتيا بيرين وكارلو بينسوليو.

بالإضافة لـ 13 لاعبا هم: فيديريكو جاتي وبيير كالولو ودانيلو وأندريا كامبياسو ويوناس روهي ومانويل لوكاتيلي وخيفيرين تورام ونيكولو فاجيولي وتيون كوبمينيرز وكينيان يلديز وصامويل مبانجولا وفرانسيسكو كونسيساو وتيموتي وياه.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.