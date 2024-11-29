لعدم اكتمال النصاب.. تفويض إدارة الأهلي بجدول الأعمال وتأجيل انتخاب نائب الرئيس

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 23:10

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أسفر اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي عن تفويض مجلس إدارة الأهلي في جدول الأعمال المطروح.

وأعلن النادي إن الجمعية العمومية العادية قد فوضت مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبناء عليه سيتم تحويل الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

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وشهدت الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم -الجمعة- حضور 2941 عضوا فقط.

وكان النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت، أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

ويبلغ عدد أعضاء النادي 217 ألف و729، أما من لهم حق التصويت فهم 193 ألف و968.

كذلك يبقى منصب نائب الرئيس شاغرا لحين انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية وفقا للائحة النظام الأساسي.

وظل المنصب خاليا منذ وفاة العامري فاروق في يناير الماضي.

أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية 2024

تأجلت مباراة لـ الأهلي في الدوري المصري، وتحدد موعد اللقاء الأول في كأس الرابطة خلال شهر ديسمبر 2024.

وسيشارك الأهلي في 4 منافسات مختلفة بدءا من الدوري المصري ومرورا بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس الرابطة وسيخرج لقطر في مهمة خاصة بـ كأس إنتركونتيننتال 2024.

وحتى الآن سيخوض الآن 7 مباريات بشكل رسمي، وربما يصبح العدد 8 حال فاز الأهلي في كأس التحدي وتأهل للقاء ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

FilGoal.com يستعرض معكم أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024 وختام عام طويل.

1 ديسمبر – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

7 ديسمبر – أورلاند بيراتس × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

10 ديسمبر – الأهلي × إنبي – كأس الرابطة المصرية

14 ديسمبر – الأهلي × الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية – كأس التحدي

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** 18 ديسمبر – الأهلي × ريال مدريد – نهائي كأس إنتركونتيننتال (حال فوز الأهلي بكأس التحدي)

22 ديسمبر – الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري – دوري أبطال إفريقيا

26 ديسمبر – المصري × الأهلي – الدوري المصري

30 ديسمبر – إنبي × الأهلي – الدوري المصري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على استاد أبيدجان في مباراته الأخيرة بالفوز 4-2 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الدوري المصري
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