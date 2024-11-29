تنس طاولة – ميدالية تاريخية.. هنا جودة تحصد برونزية بطولة العالم تحت 19 عاما

حصدت هنا جودة الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين فردي تحت 19 عاما والتي أقيمت في السويد.

وتعد تلك أول ميدالية مصرية وعربية وإفريقية في تاريخ البطولة.

وبذلك أنهت هنا صاحبة الـ 16 عاما موسمها في 2024 بالميدالية البرونزية.

وبدأت هنا جودة منافسات البطولة بالفوز على السويدية أجنس سيفنسون بنتيجة 4-0 في دور الـ 32.

وانتصرت على السنغافورية لين كيان سير بنتيجة 4-2 في دور الـ 16 ثم على الصينية كين يوزيان بنتيجة 4-2 في ربع النهائي.

وخسرت هنا في ربع النهائي أمام الألماني أنيت كوفمان بنتيجة 4-1، لتحصد البرونزية رفقة الألمانية ميا جريسيل.

وتوجت هنا في أكتوبر الماضي ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2024 والتي أقيمت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

وحققت هنا اللقب للمرة الثانية آنذاك بعدما فازت على مريم الهضيبي بالفوز 4-3 في النهائي.