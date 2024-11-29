عودة رقم غائب منذ جروس.. أهلي جدة ينتصر على الوحدة بهدف محرز
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 21:34
كتب : FilGoal
انتصر أهلي جدة على الوحدة بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري السعودي مواصلا صحوته المحلية.
ولأول مرة يحقق أهلي جدة 5 انتصارات رسمية في جميع المسابقات منذ 2019 عندما حققها الفريق تحت قيادة كريستيان جروس.
وحقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي في الدوري والذي ارتقى به للمركز السادس برصيد 20 نقطة.
فيما ظل الوحدة يعاني في المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.
وسجل رياض محرز هدفا رائعا في الدقيقة 55 بعد تمهيد رأسي من فراس البريكان بتسديدة قوية في الشباك.
شاهد هدف الأهلي الوحيد بصوت المعلق سعد يحيى 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الوحدة | #SSCNovember 29, 2024
وساهم محرز تهديفيا مع الأهلي في آخر 5 مباريات بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3.
واستطاع السنغالي إدوارد ميندي من الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي محليا.
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