عودة رقم غائب منذ جروس.. أهلي جدة ينتصر على الوحدة بهدف محرز

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة

انتصر أهلي جدة على الوحدة بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري السعودي مواصلا صحوته المحلية.

ولأول مرة يحقق أهلي جدة 5 انتصارات رسمية في جميع المسابقات منذ 2019 عندما حققها الفريق تحت قيادة كريستيان جروس.

وحقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي في الدوري والذي ارتقى به للمركز السادس برصيد 20 نقطة.

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فيما ظل الوحدة يعاني في المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.

وسجل رياض محرز هدفا رائعا في الدقيقة 55 بعد تمهيد رأسي من فراس البريكان بتسديدة قوية في الشباك.

وساهم محرز تهديفيا مع الأهلي في آخر 5 مباريات بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

واستطاع السنغالي إدوارد ميندي من الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي محليا.

رياض محرز أهلي جدة الدوري السعودي
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