كوناتي يعلن غيابه عن مباراة مانشستر سيتي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

أعلن إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول غيابه عن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وكتب المدافع الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام: "من المحبط للغاية أن أتعرض لهذه الإصابة في نهاية مباراة رائعة مساء الأربعاء".

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وأضاف "الآن أبدأ عملية التعافي ولكن الشيء الوحيد الذي أعدكم به هو أنني سأعود وسأكون في أفضل حالاتي مرة أخرى".

واختتم "شكرا لكم على الدعم المذهل في أنفيلد، إن شاء الله سنستمر وسأدعم الفريق في كل خطوة على الطريق".

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وفاز ليفربول على خصمه ريال مدريد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.

ومحليا، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ23 نقطة.

ليفربول مانشستر سيتي إبراهيما كوناتي الدوري الإنجليزي
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