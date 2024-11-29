المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 19:54

كتب : إسلام أحمد

محمد الشناوي - الأهلي

ظهر حراس الأهلي في مران اليوم الجمعة مرتدين "نظارات سوداء"، فما السر وراءها.

أدى حراس الأهلي الأربعة محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يظهر فيها حراس الأهلي خلال المران بالنظارات السوداء.

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فكان الظهور الأول بها في يونيو 2024 قبل مواجهة فاركو في الدوري المصري الموسم الماضي.

محمد الشناوي بالنظارة

وتكرر الأمر في سبتمبر الماضي قبل لقاء جورماهيا الكيني في بداية الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.

حراس الاهلي يرتدون حراس سوداء

تلك النظارات ظهرت لأول مرة خلال تدريبات يان سومر حارس منتخب سويسرا خلال المشاركة في يورو 2020.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في تقرير سابق آنذاك، أن النظارات من تصميم شركة يابانية، تعمل على تحسين الرؤية، وكذلك رد الفعل.

تسمى النظارات "Strobe Glasses" أو "Smart Glasses"، أي النظارات القوية أو الذكية.

وتعمل النظارات على تنشيط الحدقة وعضلات العين، وتمنع تنكس القرنية.

ويتم ارتداء النظارات لمدة 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة لفترة من شهرين إلى ثلاثة يحسن الرؤية بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 10%.

وهو ما يفسر سر ظهور حراس الأهلي بتلك النظارات في يوليو وسبتمبر ونوفمبر، أي كل شهرين بالفعل.

وخاض الأهلي 10 مباريات هذا الموسم، وتواجد الشناوي في 8 مباريات بشكل أساسي، فيما ظهر شوبير في مباراة واحدة بجميع المسابقات.

واستقبل شوبير هدفا في المباراة الوحيدة التي خاضها هذا الموسم وجاءت ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

فيما خاض الشناوي 9 مباريات استقبل 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 5.

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