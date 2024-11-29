مؤتمر ماريسكا: تشيلسي لا ينافس على التتويج بالدوري.. وشيء أهم من البطولات

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

شدد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن فريقه لا ينافس للتتويج ببطولة الدوري موضحا الشيء الذي يركز عليها فريقه خلال الموسم الحالي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "تشيلسي لا ينافس على بطولة الدوري، قلت ذلك عدة مرات، لم أحب أن أقول إننا في المنافسة وهذه ليست الحقيقة".

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وأضاف "أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول يتقدمون علينا، الشيء المهم هو أن نتحسن وبعد ذلك سنرى".

وأكمل "بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بالنقاط والترتيب، بل بالمشروع، أرسنال يحافظ على مدربه للعام الخامس، وبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لمدة 9 أعوام، ليفربول مختلف لكن لم يحدث الكثير من التغييرات".

وواصل "بالتالي الأمر يكمن في الوقت الذي يظل فيه المدرب مع فريقه".

وأنهى حديثه قائلا: "شعور جيد أن ترى الفريق يتحسن، لكن عليك أن تكون واقعيا، يمكنك رؤية الفارق بيننا وبين البقية الآن، هذا لا يعنني أننا لن ننافس للفوز، سنفعل ذلك حتى النهاية، لكن التركيز الأساسي ينصب على التطور".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بالتساوي مع أرسنال وبرايتون.

بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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