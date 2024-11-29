ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك في غياب طارق حامد

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

قادت ثنائية كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضمك بنتيجة 2-0 في الجولة 12 من الدوري السعودي.

واستعاد النصر توازنه محليا سريعا بعد الخسارة الجولة الماضية من القادسية بنتيجة 2-1.

ورفع العالمي رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الهلال و5 عن الاتحاد المتصدر بشكل مؤقت.

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وتقدم رونالدو بالهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وأكمل لاعبو ضمك اللقاء بعشر لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد الجزائري عبد القادر بدران بسبب خطأ عنيف.

كما أضاف البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من صناعة نواف البوشل.

ووصل رونالدو لـ 915 هدفا في مسيرته الكروية، ورفع رصيده هذا الموسم في الدوري السعودي لـ 9 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ 12 هدفا.

ولا يزال طارق حامد غائبا عن مباريات ضمك بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

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