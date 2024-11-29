رئيس إنتر: استبعاد لاوتارو من قائمة ذا بيست يتجاهل الأرقام والنجاحات

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

انتقد جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان استبعاد لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق من قائمة جائزة ذا بيست التي ضمت 11 لاعبا.

وقال ماروتا لموقع إف سي إنتر نيوز: "من المفاجئ والمخيب للآمال عدم إدراج لاوتارو مارتينيز ضمن المرشحين الـ11 لجائزة ذا بيست بعد موسم استثنائي".

وأضاف "لاوتارو يستحق المزيد من الاحترام والتقدير".

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وأكمل "يبدو أن هذا الاستبعاد يتجاهل ليس فقط الأرقام والنجاحات التي حققها، ولكن أيضا تأثيره في المباريات الحاسمة".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه علامة سيئة، يجب مكافأة اللاعبين الذين يبرزون بهذه الطريقة".

وحصل لاوتارو على بطولة الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في البطولة وكذلك السوبر المحلي في الموسم المنقضي.

وتوج أيضا ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين.

وفرديا تمكن من الحصول على هداف الدوري الإيطالي بـ24 هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا 2024 بعدما سجل 5 أهداف.

واستبعد فيفا في ترشيحه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فيما ضمت القائمة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

كما تواجد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تواجد فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ولامين يامال نجم منتخب إسبانيا المتوج مع الماتادور ببطولة اليورو.

وغاب كرستيانو رونالدو عن جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم للعام الثالث على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

ويستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان ماروتا الدوري الإيطالي ذا بيست
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