مؤتمر أموريم: ماونت بطل أوروبا وموهوب.. وسنقاتل على الكرات الثانية ضد إيفرتون

مدح روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، ميسون ماونت لاعب الفريق إذ يرى أنه سيساعده كثيرا في طريقة لعبه.

ويستعد مانشستر يونايتد من لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "ماونت لاعب مناسب لطريقة لعبي ويريد النجاح هنا بشدة ويعمل بجد حقا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف "أثبت أنه لاعب موهوب وكان بطلا لأوروبا، لذلك نحن نؤمن به كثيرا، عليه أن يحافظ على لياقته البدنية، ولديه الجودة مثل جميع لاعبي الفريق، يجب أن يتطور ويثق في نفسه وكذلك باقي اللاعبين".

وواصل "مباراة إيفرتون ستكون مختلفة بسبب القتال على الكرات الطويلة والثانية، لديه مدرب جيد يفهم الدوري واللحظة المناسبة لمهاجمة الخصم".

وأكمل: "آمل أن أحقق الفوز وأتمنى أن أرى أشياء تتحسن في فريقي كما فعلنا ضد إبسويتش، أتوقع أن أرى أشياء مختلفة وتطبق بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "ديوجو دالوت لاعب عظيم ويستطيع مساعدتنا كثيرا، من الممكن أن يلعب على اليمين واليسار، يعتبر لاعب مثالي في الوقت الحالي ومتعاون للغاية مع الفريق".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

بينما يأتي إيفرتون في المركز 15 برصيد 11 نقطة.