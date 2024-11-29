فيفا يكشف إجراءات قرعة وطريقة تأهل المنتخبات الأوروبية لـ كأس العالم 2026

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات وتوزيع المنتخبات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد إعلان تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2024.

ووفقا للتصنيف سيتواجد في الوعاء الأولى المنتخبات الـ 8 التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وهي كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفا في الاتحاد الأوروبي وهي إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا.

أخبار متعلقة:
ثلاثي مصري مرشح لكأس العالم.. وعاشور إلى كأس الخليج قرعة دوري الأمم - تكرار لنهائيي كأس العالم.. وإيطاليا تصطدم بألمانيا تصفيات كأس العالم - مدرب قطر: الهدف المبكر سبب الخسارة الثقيلة أمام الإمارات تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين

ولأول مرة تتواجد النمسا في التصنيف الأول منذ تصفيات كأس العالم 1986.

وستقام القرعة يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ارتفع عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة من 13 لـ 16.

وستقام التصفيات في الفترة بين شهري مارس 2025 ونوفمبر من نفس العام.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وإليكم التصنيفات الـ 5 للمنتخبات الأوروبية قبل انطلاق القرعة

التصنيف الأول

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

وستقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وتشهد زيادة عدد المنتخبات لأول مرة لتصبح 48.

قرعة كأس العالم 2026 تصفيات أوروبا كأس العالم 2026
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) ساوثامبتون.. بداية اللقاء رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي كوناتي يعلن غيابه عن مباراة مانشستر سيتي مؤتمر ماريسكا: تشيلسي لا ينافس على التتويج بالدوري.. وشيء أهم من البطولات رئيس إنتر: استبعاد لاوتارو من قائمة ذا بيست يتجاهل الأرقام والنجاحات مؤتمر أموريم: ماونت بطل أوروبا وموهوب.. وسنقاتل على الكرات الثانية ضد إيفرتون موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي ماركا تكشف نتيجة فحوصات ثلاثي ريال مدريد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) ساوثامبتون.. بداية اللقاء 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة رقم غائب منذ جروس.. أهلي جدة ينتصر على الوحدة بهدف محرز 31 دقيقة | سعودي في الجول
رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوناتي يعلن غيابه عن مباراة مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ماريسكا: تشيلسي لا ينافس على التتويج بالدوري.. وشيء أهم من البطولات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك في غياب طارق حامد 2 ساعة | سعودي في الجول
رئيس إنتر: استبعاد لاوتارو من قائمة ذا بيست يتجاهل الأرقام والنجاحات 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن