فيفا يكشف إجراءات قرعة وطريقة تأهل المنتخبات الأوروبية لـ كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات وتوزيع المنتخبات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد إعلان تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2024.

ووفقا للتصنيف سيتواجد في الوعاء الأولى المنتخبات الـ 8 التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وهي كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفا في الاتحاد الأوروبي وهي إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا.

ولأول مرة تتواجد النمسا في التصنيف الأول منذ تصفيات كأس العالم 1986.

وستقام القرعة يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ارتفع عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة من 13 لـ 16.

وستقام التصفيات في الفترة بين شهري مارس 2025 ونوفمبر من نفس العام.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وإليكم التصنيفات الـ 5 للمنتخبات الأوروبية قبل انطلاق القرعة

التصنيف الأول

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

وستقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وتشهد زيادة عدد المنتخبات لأول مرة لتصبح 48.