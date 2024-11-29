هادية حسني تتولى رئاسة اتحاد الريشة الطائرة

فازت هادية حسني فوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزها بـ 8 أصوات، على حساب منافسها علي حسب الله والذي حصل على صوتا واحدا.

وستقود هادية اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، بحضور 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، فيما غابت أندية قارون الرياضي والسلام ببنها ونادي بني سويف الرياضي.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحادات الرياضية المصرية داخل استاد القاهرة.

وشهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة 12 هيئة وهم: الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف الرياضي، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياضي، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.