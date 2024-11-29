"أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".. إمام عاشور يعتذر عما بدر منه

تقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء.

وكتب إمام عبر "ستوري إنستجرام":

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".

"أنا بعتذر عن أي خطأ، الفرق هنا وبين أي حتة تانية كبير أوي" إمام عاشور يعتذر لزمايله بعد أزمته الأخيرة. pic.twitter.com/7nvSUkoTPH — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2024

وتدرب إمام عاشور منفردا في الرابعة عصرا اليوم الجمعة.

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور تدرب منفردا في الرابعة عصرا رفقة لاعبي شباب الأهلي تحت قيادة كارلوس بيرينجر مساعد مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان..طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

وخاض عاشور 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.