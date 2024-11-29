"أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".. إمام عاشور يعتذر عما بدر منه

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - إمام عاشور

تقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء.

وكتب إمام عبر "ستوري إنستجرام":

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إمام عاشور تدرب منفردا رفقة مساعد كولر مران الأهلي - غياب إمام عاشور عن التدريب الجماعي.. وتأهيل وسام أبو علي وراحة لطاهر إلى غرفة الطوارئ من جديد.. عبد المنعم يشارك في سقوط نيس برباعية أمام رينجرز دوري المؤتمر - نكونكو الهداف يقود تشيلسي للصدارة بثنائية أمام هايدنهايم

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".

وتدرب إمام عاشور منفردا في الرابعة عصرا اليوم الجمعة.

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور تدرب منفردا في الرابعة عصرا رفقة لاعبي شباب الأهلي تحت قيادة كارلوس بيرينجر مساعد مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان..طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

وخاض عاشور 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.

إمام عاشور الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - إمام عاشور تدرب منفردا رفقة مساعد كولر أبو قير للأسمدة لـ في الجول: الزمالك يطلب التعاقد مع حارس الفريق مران الأهلي - غياب إمام عاشور عن التدريب الجماعي.. وتأهيل وسام أبو علي وراحة لطاهر أبو الحسن: بيع الساعي أنقذنا من خصم 6 نقاط.. وهذه تفاصيل العرض السعودية لشراء الإسماعيلي "تشهير وتحريض وازدراء أديان".. بلاغ من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل مباراة وحيدة خارج مصر.. أجندة مباريات الزمالك في شهر ديسمبر العدد مرشح ليصبح 8.. أجندة مباريات الأهلي في شهر ديسمبر مصدر لـ في الجول: تغريم سموحة بسبب الثنائي المحترف.. وموقف النادي
أخر الأخبار
مؤتمر أموريم: ماونت بطل أوروبا وموهوب.. وسنقاتل على الكرات الثانية ضد إيفرتون 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يكشف إجراءات قرعة وطريقة تأهل المنتخبات الأوروبية لـ كأس العالم 2026 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
هادية حسني تتولى رئاسة اتحاد الريشة الطائرة 56 دقيقة | رياضات أخرى
موندو: عودة رودريجو إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة خيتافي ساعة | الكرة الأوروبية
"أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".. إمام عاشور يعتذر عما بدر منه ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور تدرب منفردا رفقة مساعد كولر ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف نتيجة فحوصات ثلاثي ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية ب – محمد حليم يتولى تدريب بورفؤاد 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن