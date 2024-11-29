خبر في الجول - إمام عاشور تدرب منفردا رفقة مساعد كولر

تدرب إمام عاشور منفردا في الرابعة عصرا اليوم الجمعة.

ويلتقي الأهلي أمام البنك الأهلي يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور تدرب منفردا في الرابعة عصرا رفقة لاعبي شباب الأهلي تحت قيادة كارلوس بيرينجر مساعد مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور غاب عن المران الجماعي، ومن المحدد له أن يتدرب منفردا في الرابعة عصرا، بعد العقوبة الموقعة ضد عقب الأحداث التي تلت مباراة استاد أبيدجان.. طالع التفاصيل من هنا

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وجلس إمام على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بالانتصار 4-2.

وخاض عاشور 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.

ويستأنف الأهلي مبارياته في دوري الأبطال عقب مواجهة البنك الأهلي، بالسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت 7 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات متساويا في النقاط مع بيراميدز والمصري والاتحاد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الأحمر.