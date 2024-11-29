الدرجة الثانية ب – محمد حليم يتولى تدريب بورفؤاد

أعلن نادي بورفؤاد تعيين محمد حليم كمدير فني للفريق خلفا لـ سامر عبد الرحمن حتى نهاية الموسم.

واستقال سامر عبد الرحمن عقب تعادل بورفؤاد مع 6 أكتوبر بسيناء بهدف لكل فريق.

ويحتل بورفؤاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

ويسعى بورفؤاد للاستمرار في المنافسة ضمن المراكز الـ3 الأولى المؤهلة إلى دورة الترقي.

وتضم دورة الترقي 6 فرق ويتأهل بطلها إلى دوري المحترفين.

وسبق لحليم قيادة طنطا في دوري المحترفين خلال الموسم الحالي ثم رحل وتم تعيين خالد عيد بدلا منه.

بينما قاد سامر عبد الرحمن الفريق نهاية الموسم الماضي عقب رحيله عن القناة في دوري المحترفين.