مؤتمر أرتيتا: هذا ما سنحتاجه حال مواصلة ليفربول الفوز.. وشخصية الفريق لا تصدق

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عما سيحتاجه فريقه حال استمر منافسه ليفربول في تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سأنتظر وأرى لياقة بعض اللاعبين وحالتهم بما في ذلك جابرييل ماجاليس".

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وأضاف "أظهر هذا الفريق شخصية لا تصدق ضد إنتر ميلان وخسر، وكذلك أمام تشيلسي ولم يتمكن من الفوز، نفس اللاعبين، نفس الشيء، الآن حققنا فوزين مثيرين للإعجاب بعد العودة من التوقف الدولي".

وأكمل "الفوز يزيد الثقة، كانا انتصارين كبيرين، والآن يتعلق الأمر بالاستمرارية والحصول على الزخم والمضي قدما أمام خصم جيد مثل وست هام، علينا محاولة تكرار الأداء للفوز بالمباراة".

وواصل "سنحتاج إلى أن نكون في حالة مثالية إذا استمر ليفربول على هذا المنوال في تحقيق الفوز، لكن نركز على أنفسنا وتقديم الأداء المثالي الذي سيمنحنا الفوز بالكثير من المباريات".

وشدد "مشاركة ويليام ساليبا في 100 مباراة في هذا السن مع أرسنال شيء لا يصدق وليس سهلا، ويتمتع بشراكة رائعة مع جابرييل".

وتابع "لعب 12 مباراة من أصل 13 المقبلين في لندن شيء جيد، السفر الأقل هو الأفضل دائما لأن عدد المباريات مرتفع للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "معجب كثيرا بجولين لوبيتيجي مدرب وست هام وبما فعله ضد نيوكاسل، هو من نفس منطقتي في شمال إسبانيا، هو دائما يكون خصما قويا حقا".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بالتساوي مع تشيلسي وبرايتون.

بينما يأتي وست هام في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

ميكيل أرتيتا أرسنال وست هام ليفربول
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