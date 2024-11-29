بعد رحلة علاج 7 أعوام من السرطان.. وزير الرياضة يلتقي بـ الكموني لاعب التنس

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

أشرف صبحي

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بـ أنور الكموني لاعب التنس، في إطار تحفيز الرياضيين ممن يظهرون شجاعة استثنائية في مواجهة التحدي، وذلك بعد رحلة علاج استمرت سبع أعوام من مرض السرطان، وعودته للملاعب مرة أخري.

وتضمن اللقاء فيديو توضيحي وعرض مفصل لحملة مانحي الأمل، والحديث حول تنفيذ حفل ختام الحملة وماراثون في ديسمبر المقبل، وهي حملة لدعم مرضى السرطان وتحفيزهم على مواصلة الكفاح ضد المرض نشر الأمل والإيجابية من خلال تقديم الدعم النفسي والعملي لمرضى السرطان وأسرهم.

وعرض الكمونى تجربته مع مرض السرطان وقال إنه تعرض لحالة إرهاق شديد أثناء التدريبات وتبين معاناته من سرطان النخاع، وعاد للقاهرة وخضع للعلاج لمدة 7 أعوام، وتغلب على المرض، ثم عاد بفضل عزيمته وإيمانه لممارسة لعب التنس مرة أخرى ،وحصل على تصنيف على مستوى العالم.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن بيان - وزارة الرياضة: لم يسبق لنا إشهار أي شركة مراهنات.. واتخذنا إجراءات لحجب تلك المواقع "المراهنات ممنوعة".. وزارة الرياضة تنفي منح الشركة التي روج لها زيدان ترخيصا وزير الرياضة يوجه بتوفير الدعم المالي لعائلة محمد شوقي.. وإطلاق اسمه على مركز شباب

وأشاد الوزير بقصة الكموني وأنها ملهمة وتنُم عن قوة الإرادة والعزيمة، عودته مجددا للملاعب بمثابة إنجاز كبير يعكس قوته النفسية والجسدية، وتُعد مصدر إلهام للشباب وتؤكد أهمية المثابرة والإيمان بالذات.

وأكد صبحي حرص الدولة المصرية علي تشجيع الرياضيين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحاتهم، سواء داخل الملاعب أو في المسارات الشخصية.

أشرف صبحي أنور الكموني تنس وزارة الشباب والرياضة
نرشح لكم
تنس طاولة – ميدالية تاريخية.. هنا جودة تحصد برونزية بطولة العالم تحت 19 عاما هادية حسني تتولى رئاسة اتحاد الريشة الطائرة كرة سلة - الثلاثية المحلية خضراء.. الاتحاد السكندري يحسم السوبر المصري أمام الأهلي انتهت سوبر السلة - الاتحاد (87)-(84) الأهلي.. اللقب في الإسكندرية كرة سلة - علي هاشم يتولى قيادة سيدات اتحاد جدة كرة سلة - الأهلي يدعم فريق السيدات بلاعبة منتخب أمريكا استعدادا لبطولة إفريقيا مواعيد مباريات الخميس 28 نوفمبر 2024.. الدوري الأوروبي وسوبر السلة كرة سلة - سيف سمير: نستعد للاتحاد منذ خسارة الدوري.. ولا نفكر في السوبر البحريني حاليا
أخر الأخبار
أثلتيك: لاعب واحد يحدد موقف ريال مدريد من خوض سوق الشتاء 4 ساعة | الدوري الإسباني
موقف أولمو وبديل يامال في برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: عقبة كبرى في وجه انتقال فيرتز إلى ريال مدريد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: أرنولد الأولوية ولكنه ليس هدف ريال مدريد الوحيد 6 ساعة | الدوري الإسباني
تميمة وفيلم وحضور ميسي في غيابه.. برشلونة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 125 6 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس التحدي الليبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المسماري 6 ساعة | الوطن العربي
خالد جلال: بقاء فهد المسماري أمر محسوم ولكن 6 ساعة | الوطن العربي
برايتون يفوت فرصة الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي بتعادل مخيب مع ساوثامبتون 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن