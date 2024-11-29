بعد رحلة علاج 7 أعوام من السرطان.. وزير الرياضة يلتقي بـ الكموني لاعب التنس

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بـ أنور الكموني لاعب التنس، في إطار تحفيز الرياضيين ممن يظهرون شجاعة استثنائية في مواجهة التحدي، وذلك بعد رحلة علاج استمرت سبع أعوام من مرض السرطان، وعودته للملاعب مرة أخري.

وتضمن اللقاء فيديو توضيحي وعرض مفصل لحملة مانحي الأمل، والحديث حول تنفيذ حفل ختام الحملة وماراثون في ديسمبر المقبل، وهي حملة لدعم مرضى السرطان وتحفيزهم على مواصلة الكفاح ضد المرض نشر الأمل والإيجابية من خلال تقديم الدعم النفسي والعملي لمرضى السرطان وأسرهم.

وعرض الكمونى تجربته مع مرض السرطان وقال إنه تعرض لحالة إرهاق شديد أثناء التدريبات وتبين معاناته من سرطان النخاع، وعاد للقاهرة وخضع للعلاج لمدة 7 أعوام، وتغلب على المرض، ثم عاد بفضل عزيمته وإيمانه لممارسة لعب التنس مرة أخرى ،وحصل على تصنيف على مستوى العالم.

وأشاد الوزير بقصة الكموني وأنها ملهمة وتنُم عن قوة الإرادة والعزيمة، عودته مجددا للملاعب بمثابة إنجاز كبير يعكس قوته النفسية والجسدية، وتُعد مصدر إلهام للشباب وتؤكد أهمية المثابرة والإيمان بالذات.

وأكد صبحي حرص الدولة المصرية علي تشجيع الرياضيين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحاتهم، سواء داخل الملاعب أو في المسارات الشخصية.