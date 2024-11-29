أبو قير للأسمدة لـ في الجول: الزمالك يطلب التعاقد مع حارس الفريق

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

فريق أبو قير للأسمدة للشباب

كشف أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، عن عرض نادي الزمالك لضم حارس مرمى الفريق محمود أشرف.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "الزمالك قام بمخاطبة النادي بشأن التعاقد مع حارس مرمى الفريق محمود أشرف مواليد 2007 وهو أحد حراس الفريق الأول في دوري المحترفين".

وأضاف: "قمنا بالرد على الزمالك بالمبلغ المحدد من إدارة النادي والاتفاق يقترب من الانتهاء لصالح الزمالك".

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وأتم "محمود أشرف تألق خلال دوري الناشئين ليقرر محمد عطية المدير الفني للفريق تصعيده مع حراس الفريق الأول لاكتساب الخبرات مبكرا".

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ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد مرور 9 جولات، بفارق 4 نقاط عن وادي دجلة والمقاولون العرب متصدرا الدوري برصيد 20 نقطة.

ويضم مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك بالفريق الأول محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي.

محمود أشرف حارس أبو قير للأسمدة الزمالك الدوري المصري
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