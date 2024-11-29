مؤتمر جوارديولا: يجب أن نعيش موقفنا الحالي.. وليس منطقيا التفكير في الدوري وسأعيد الفريق

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن على فريقه العيش في موقفه الحالي إذ يعاني من خسائر متتالية لم تحدث له من قبل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "قلت مرات عديدة أن يجب كناد وفريق عيش هذا النوع من المواقف، سنعود وأعرف ذلك، لا أعلم متى، هذه هي الحقيقة".

وأضاف "سيطرنا على بطولة الدوري لسنوات عديدة، فمن الطبيعي أن يحدث هذا الوضع، الأمر يتعلق بكيفية وقوفنا مرارا وتكرارا مهما حدث، حدث ذلك في الماضي ونأمل أن نفعلها مرة أخرى".

وواصل "ليفربول الأفضل في أوروبا الآن؟ لا أعرف، لكن هو أحد أفضل الفرق منذ سنوات، عندما قيل عنا الأفضل في العالم خلال وقت سابق لم أهتم لثانية واحدة".

وعن انتهاء سباقه في الدوري إذا خسر من ليفربول قال: "في وضعنا الحالي، ليس من المنطقي أن نفكر الأهداف الكبيرة، يجب التفكير في المباراة المقبلة فقط للحصول على الزخم والاستمرار، في أفضل حالاتنا لم نعتبر أن من المنطقي التتويج باللقب في نوفمبر أو ديسمبر".

وشدد "إذا لم نحقق الفوز ضد ليفربول فسيكون موقفنا أصعب، ليفربول خسر مرة واحدة فقط وفي حالة جيدة ويتمتع بالقوة في جميع المراكز".

وواصل "بالطبع اللاعبين يعانون من مشاكل في الثقة، لكن لا أعرف ما إذا كانت كلمة الثقة هي التعبير الصحيح، علينا تقبل الوضع الذي نعيشه الآن، تعلمت طوال حياتي المضي قدما في اللحظات الجيدة والسيئة، الموسم طويل للغاية وسيكون هناك أشياء للعب من أجلها".

وأكد "أفكر فيما يمكنني فعله لمساعدة الفريق، خلال مسيرتي الطويلة كلاعب ومدرب تقبلت وتحديت مثل هذه المواقف، لا شكوى أو لوم أو توجيه الاتهامات للآخرين أو الهروب من مسؤوليتك، وأنا أعلم أننا في مشكلة بسبب عدم الفوز".

وتابع "في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لست إيجابيا تجاه النادي، سيأتي شخص آخر، ولكني أريد الفرصة لتجربتها وإعادة بناء الفريق في العديد من الجوانب من الآن فصاعدا وحتى نهاية الموسم والمواسم المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "أعرف ما نحتاج إليه، لا نملك الاستمرارية الذي كنا نتمتع به، لكن أخبرني عن فريق في العالم كان ثابتا لمدة 10 أعوام، لا يوجد، ليس حتى في الدوري الأمريكي أو التنس أو الجولف، يجب أن أجد حلا".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ23 نقطة.