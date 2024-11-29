مؤتمر سلوت: جوارديولا سيتوصل لحل فقدان رودري.. وجربت أفكاره المجنونة وسبب كونه الأفضل

يثق أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول في أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيتوصل لحل بشأن فقدان رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وفقدانه لنهاية الموسم الجاري.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "لن تكون مفاجأة إذا جاء بيب جوارديولا بفكرة رائعة أخرى، بدأ بتطبيق الظهير المقلوب وقلب الدفاع باعتباره وسط مدافع، لذلك لن تكون مفاجأة إذا توصل إلى شيء جعل فريقه أقوى".

وأضاف "لهذا السبب يلهم الكثيرين، عندما فعل ذلك اعتقدنا أنه مجنون ثم جربنا أفكاره ورأينا كم هي رائعة، دعونا ننتظر ونرى، إذا كان بإمكان أي شخص أن يأتي بشيء جديد".

وأكمل "لم يحالف الحظ مانشستر سيتي ضد فينورد في استقباله 3 أهداف، هذه الأشياء تحدث خلال الموسم لأي فريق، رأيت ذلك مع غياب مارتن أوديجارد عن أرسنال ورودري عن مانشستر سيتي، أتمنى عدم مواجهة نفس الظروف، هذه الإصابات تؤلم المدرب".

وواصل "بشكل عام يتحدث الناس فقط عن الإصابات إذا كانت النتائج سيئة، في اللحظة التي تبدأ فيها الخسارة، ستبدأ الأحاديث عن الإصابات، أعتقد في 9 من 10 مرات سيتحدث الناس عن جودة الفريق والخطة وليس الإصابات".

وتابع "إذا لعبوا البدلاء بشكل جيد فمن الطبيعي ألا يتحدثوا عن الإصابات، نفتقد جوتا وترينت أليكساندر أرنولد وأليسون، لكن من الجيد أننا لا نتحدث عن ذلك كثيرا".

وشدد "مانشستر سيتي ضد برايتون كان من الممكن أن يسجل هدفين وثلاثة ويفوز، نفس الشيء ضد توتنام وفينورد، سيتي سيطر على المباريات ولا يزال الفريق جيد للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "أحد الأسباب التي تجعل جوارديولا الأفضل في العالم أنه دائما ما يأتي بحلول لمشاكله، سيتوصل إلى حل بشأن غياب رودري، لكن أتمنى ألا يكون ذلك ضدنا".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ23 نقطة.