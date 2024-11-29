مؤتمر هانز فليك عن عودة لامين يامال وموقف دي يونج.. ومحنة ريال مدريد ومانشستر سيتي

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، جاهزية لامين يامال نجم الفريق للمشاركة في المباريات.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لاس بالماس: "لامين يامال جاهز للعب، ولم أقرر بعد إذا ما كان سيبدأ أم لا، أعتقد أنه يستطيع وسيلعب".

وتعرض يامال لالتواء من الدرجة الأولى في الكاحل أمام ريال سوسيداد ليغيب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وكشف فليك عن البدء بـ جافي بدلا من كاسادو الذي تلقى بطاقة حمراء أمام سيلتا فيجو: "لدينا جافي إنه على الطريق الصحيح ولائق بنسبة 100 % آمل أن يكون سعيدا بمعرفة أنه سيلعب".

كما أوضح تطورات إصابة رونالدو أراخو مدافع الفريق: "يتدرب ويتحسن كل يوم، لا أستطيع أن أذكر تاريخا محددا لعودته لكنه قريبا جدا من خوض المباريات مرة أخرى".

وعن موقف فرينكي دي يونج، أوضح فليك: "لقد كان مصابا، نحن ندعمه وفي الوسط لدينا الكثير من اللاعبين، لقد مر بإصابة طويلة والآن يحتاج لاستعادة ثقته وأعلم أنه من المهم أن يحصل على دقائق لعب، ولكني أريد أفضل فريق ممكن للعب وهذا هو السبب في أنه ربما لا يحصل على دقائق كافية للعب كما يريد أو كما نريد نحن."

وردا على صافرات الاستهجان ضد دي يونج، قال مدرب برشلونة: "السيناريو المثالي بالنسبة لي أنني أحب أن يدعم المشجعون جميع اللاعبين، وعندما يبذل اللاعبون قصارى جهدهم يرى المشجعون ذلك".

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وتحدث فليك عن محنة ريال مدريد وبرشلونة ""أركز على فريقي، لست مهتمًا بما يحدث في الأندية الأخرى، لديهم مشاكلهم، لكنني لست الشخص الذي يمكنه إجراء هذا التحليل"

وأضاف "أتمنى الأفضل، وخاصة لبيب جوارديولا، وآمل أن تسير المباريات التالية بشكل أفضل بالنسبة له".

ويحتفل برشلونة اليوم الجمعة بالذكرى 125 لإنشاء النادي، حيث قال فليك: "شرف لي أن أكون مدربا لبرشلونة، أعرف تاريخ هذا النادي وهناك احتفال ضخم في وقت لاحق اليوم، منذ وصولي قلت ذلك، أنا حقًا أحب عملنا بحرية ونفعل كل ما نحتاج إلى القيام به."

وأكمل: "عندما أسير في شوارع برشلونة، فإن الطريقة التي يعاملني بها والطريقة التي يتحدث بها معي ودية للغاية، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع جيدًا، سنكون اليوم في الاحتفال وسنشعر بهذه المشاعر، غدًا سأكون قادرًا على شرحها".

وأتم فليك حديثه عن موعد العودة للعب على سبوتيفاي كامب نو "ليس لدي أي معلومات، أنا أركز على تدريب الفريق والاستعداد للمباريات، في بعض الأحيان يمكن أن تتأخر الأعمال لشهور،عندما يخبرنا النادي أنه يمكننا العودة، سنعود".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد 14 جولة برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، مع مباراة مؤجلة للفريق الملكي أمام فالنسيا.