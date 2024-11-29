أبو الحسن: بيع الساعي أنقذنا من خصم 6 نقاط.. وهذه تفاصيل العرض السعودية لشراء الإسماعيلي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر الساعي

رفض نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، ما تردد عن شراء النادي الأهلي لعمر الساعي من أجل مساعدة الدراويش في أزمته المالية.

ورد أبو الحسن في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "كلام تافه إدارة الأهلي محترفة ونحن لن نقبل بذلك والساعي لاعب كبير".

وأضاف: "البعض كان يتمنى ألا نبيع عمر الساعي من أجل أن يتعثر النادي وألا يسدد الغرامات، فبيع الساعي جنبنا خصم 6 نقاط ووضع الفريق لا يتحمل خصم أي نقاط وكنا نرغب في الالتزام بسداد كافة الغرامات"

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وشدد: "الخطوة المقبلة في الغرامات الموقعة على النادي كان خصم 6 نقاط، ولم نكن نرغب في الوصول لذلك الوضع، وضع الفريق في الدوري لا يتحمل خصم أي نقاط، ولذلك رغبنا أن نكون ملتزمين في سداد كافة الغرامات"

وكشف أبو الحسن تفاصيل العرض السعودي لشراء الإسماعيلي: "تلقينا عرضا سعوديا لشراء النادي الإسماعيلي ولكن القوانين واللوائح تمنع ذلك".

وأكمل: "قانون الرياضة الجديد أتاح للأندية إنشاء شركات مساهمة على أن يمتلك النادي 51% من أسهم النادي، وهذا الشرط يعيق المستثمرين".

وطرح رئيس الإسماعيلي حلين لإتمام الاستثمار في النادي الإسماعيلي بعد مداولات مع وزير الشباب والرياضة.

"طرحنا حلين وهما إنما أن هناك بندا للمستثمر بنسبة 49 % أن يكون له حق الإدارة والتشغيل واتخاذ كافة القرارات الخاصة بفريق الكرة، أما الثاني أن يقيم المستثمر شركة خاصة بعيدا عن النادي الإسماعيلي، ونمنحه النادي حق انتفاع أو استغلال أو رعاية لمدة 25 سنة قابلة للتجديد"

وسرد رئيس الإسماعيلي تفاصيل القضايا التي يواجهها الإسماعيلي في محكمة التحكيم الرياضية "كاس": "الإسماعيلي واجه 12 قضية لدى فيفا من لاعبين ومدربين سابقين بإجمالي 7 مليون و291 ألف دولار، منهم 10 قضايا صدر فيهم أحكام وسددنا قيمة 4 مليون و600 ألف دولار

وأتم "هناك قضيتين مازلا في المداولة لدى المحكمة الرياضية وتبلغ قيمتهم 2 مليون و600 ألف دولار".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

ويلتقي الإسماعيلي يوم الأحد القادم أمام إنبي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

الإسماعيلي نصر أبو الحسن عمر الساعي
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