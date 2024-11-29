هدفان عربيان.. قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

محمد قدوس النادي : وست هام يونايتد حسن الهيدوس النادي : السد

القائمة ضمت 11 هدفا بينهم هدفين للاعبين عربيين وهما حسن الهيدوس لاعب المنتخب القطري في مباراته أمام الصين في كأس آسيا يناير 2024، وياسين بنزية في مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية مارس 2024.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش على النحو التالي

القطري حسن الهيدوس - مباراة قطر أمام الصين في كأس آسيا

الأسترالي تيري أنتونيس - مباراة ملبورن سيتي أمام ويسترن سيدني واندررز في الدوري الأسترالي

الجزائري ياسين بنزية - مباراة الجزائر أمام جنوب إفريقيا الودية

الأرجنتيني والتر بو - مباراة لانوس أمام تيجري في الدوري الأرجنتيني

الهندوراسي مايكل تشيرينوس - مباراة كوستاريكا ضد هندوراس في بطولة كونكاكاف

الإيطالي فيديريكو ديماركو - مباراة إنتر ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو - مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الغاني محمد قدوس - مباراة وست هام يونايتد ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي

الأوغندي دينيس أوميدي - مباراة كمبالا سيتي ضد كيتار في بطولة السوبر الأوغندية

النيجيري بول أونواتشو - طرابزون سبور ضد قونية سبور في الدوري التركي

الإنجليزي جيدن فيلوجين - مباراة روثيرهام يونايتد ضد هال سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب"