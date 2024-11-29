ذا بيست - نحو التتويج الثاني.. بونماتي على رأس المرشحات لأفضل لاعبة في العالم

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة - أفضل لاعبة في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة المرشحات لجوائز الأفضل في العالم عن فئة السيدات.

وتواجدت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة على رأس المرشحين.

وتوجت بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في العالم النسخة السابقة، وكذلك توجت بجائزة الأفضل في العالم آخر نسختين في جائزة بالون دور، بينهم التتويج الأخير بجوار رودري.

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وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كالتالي

أيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة

باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شينغلي/أورلاندو برايد

كارولين غراهام هانسن (النرويج)، برشلونة

كيرا والش (إنجلترا)، برشلونة

خديجة شاو (جامايكا)، مانشستر سيتي

لورين هيمب (إنجلترا)، مانشستر سيتي

ليندسي هوران (الولايات المتحدة الأمريكية)، أولمبيك ليون

لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة/تشيلسي

مالوري سوانسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة/أرسنال

ناومي جيرما (الولايات المتحدة الأمريكية)، سان دييغو ويف

أونا باتلي (إسبانيا)، برشلونة

سلمى بارالويلو (إسبانيا)، برشلونة

صوفيا سميث (الولايات المتحدة الأمريكية)، بورتلاند ثورنز

تابيثا تشاوينجا (ملاوي)، باريس سان جيرمان/أولمبيك ليون

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، واشنطن سبيريت

وجاءت قائمة المرشحين والمرشحات لجائزة أفضل مدرب/ة (فئة السيدات) كالتالي

آرتور إلياس (البرازيل)، البرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك غلاسكو

إيما هايس (إنجلترا)، تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، اليابان

غاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة/واشنطن سبيريت

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون/تشيلسي

وجاءت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة كالتالي

أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

آن - كاترين بيرغر (ألمانيا)، تشيلسي/نيوجيرسي/نيويورك غوثام

أياكا ياماشيتا (اليابان)، إناك كوبي ليونيسا/مانشستر سيتي

كاتا كول (إسبانيا)، برشلونة

ماري إيربس (إنجلترا)، نادي مانشستر يونايتد

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