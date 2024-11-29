ذا بيست - أبرزهم مارتينيز وإديرسون..7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم عن الموسم الماضي.

أندري لونين

النادي : ريال مدريد

ديفيد رايا

النادي : أرسنال

مايك مينيان

النادي : ميلان

إميليانو مارتينيز

النادي : ريدينج

وتواجد في القائمة أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، وكذلك البرازيلي إيدرسون المتوج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

كما ترشح إميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين والمتوج ببطولة كوبا أمريكا.

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يذكر أن إديرسون هو أفضل حارس في العالم الموسم الماضي، فيما توج بالنسخة التي تسبها حارس الأرجنتين مارتينيز بعد تتويجه مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم عن الموسم المنقضي.

أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد

دافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال

إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان

مايك مينيان (فرنسا)، ميلان

أوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو

أوناي سيمون إيدرسون إميليانو مارتينيز جيانلويجي دوناروما مايك مينيان
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