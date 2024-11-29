ذا بيست - أنشيلوتي وسكالوني ينافسان ثلاثي إسبانيا على أفضل مدرب في العالم

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم عن الموسم الماضي.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

شابي ألونسو

النادي : باير ليفركوزن

وتواجد في القائمة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المتوج ببطولة كوبا أمريكا، وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الـ15 وكذلك التتويج بالدوري الإسباني.

وترشح لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، وبيب جوارديولا المتوج بالدوري الإنجليزي، وتشابي ألونسو المتوج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا قبل خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

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وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب كالتالي

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

ألونسو جوارديولا أنشيلوتي سكالوني دي لا فوينتي جائزة أفضل مدرب في العالم
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