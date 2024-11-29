ثلاثي مصري مرشح لكأس العالم.. وعاشور إلى كأس الخليج

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 01:15

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الدورات التدريبية للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وتقام اولى الدورات لحكام الڤيديو في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2025.

وضمت قائمة الحكام في دورات الفيديو الحكم محمود عاشور من مصر.

كما تقام الدورة التدريبية لحكام الساحة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في الفترة بين 27 و31 يناير 2025.

ويتواجد في قائمة الحكام الثنائي أمين عمر ومحمد معروف.

على صعيد آخر خاطب خاطب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، للاستعانة بخدمات الحكم الدولي محمود عاشور، للانضمام لقائمة حكام كأس الخليج العربي.

وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الكويت، بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025.

محمود عاشور أمين عمر كأس الخليج محمد معروف
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