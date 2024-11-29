الدوري الأوروبي - أموريم يجتاز ذعره الثاني.. مانشستر يونايتد يهزم بودو جليمت

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

في بداية المدرب البرتغالي الجديد روبن أموريم ومباراته الأولى على ملعب أولد ترافورد، تغلب مانشستر يونايتد على بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أموريم خاض مباراته الأولى بالفعل في الدوري الإنجليزي، في ضيافة إبسويتش تاون، وتقدم يونايتد مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف ماركوس راشفورد، ولكن صاحب الأرض نجح في التعادل.

السيناريو ذاته كاد يتكرر بصورة أسوأ في المنافسة الأوروبية هذه المرة.

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بعد 47 ثانية فقط، افتتح أليخاندرو جارناتشو أهداف يونايتد مستغلا ضغط راسموس هويلوند على الحارس ليظفر بالكرة أمام شباك خالية.

ولكن في الدقيقة 19 أدرك هاكون إيفجين التعادل بعد تمريرة من سوندر برونستاد فيت، لتبدأ الذكريات القريبة السيئة في العودة.

الأمر ازداد سوءا في الدقيقة 23، حين سجل بودو جليمت مجددا بواسطة فيليب زينكرناجيل بعد تمريرة من باتريك بيرج، ليتقدم في النتيجة.

ولكن في الدقيقة 45 أخمد راسموس هويلوند هذه الانتفاضة جزئيا، مسجلا بصناعة المغربي نصير مزراوي.

ومع انطلاق الشوط الثاني ترك العائد مؤخرا تيريل مالاسيا موقعه، وحل ديوجو دالوت بدلا منه.

وأخيرا استغل هويلوند تمريرة مانويل أوجراتي في الدقيقة 50، ليسجل الهدف الثالث ويحسم فوز الشياطين الحمر.

وحل ماركوس راشفود وأماد ديالو ولوك شو بدلا من ميسون ماونت وأنتوني وليساندرو مارتينيز في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 66 أتى كاسيميرو بدلا من ماتيس دي ليخت.

النتيجة رفعت رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة واحدة عن منطقة التأهل المباشر في أول 8 مراكز.

أما بودو جليمت فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

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