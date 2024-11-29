الدوري الأوروبي - سجل وصنع.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على ميتيلاند

بمشاركة أساسية معتادة لعمر مرموش، تغلب أينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

تقدم فرانكفورت بصناعة عمر مرموش في الدقيقة 7، بعد أن أنهى هوجو لارسون الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 48 تعادل ميتيلاند بالنيران الصديقة من نامدي كولينز بعد تسديدة من ميكيل جوجورزا.

وتحصل فرانكفورت على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بسبب لمسة يد من دفاع ميتيلاند.

وفي الدقيقة 57 حول عمر مرموش ركلة الجزاء إلى هدف الفوز على يمين الحارس.

وغادر الجناح المصري أرض الملعب في الدقيقة 68، ليأتي تشان يلماز أوزون بدلا منه.

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بذلك رفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث للدوري الأوروبي، بفارق الأهداف عن لاتسيو وأتلتيك بلباو.

فيما تجمد رصيد ميتيلاند عند 7 نقاط في المركز العشرين.

فرانكفورت تعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3، والفوز أمام بشكتاش التركي 3-1، وآر إف إس اللاتفي 1-0، وبنفس النتيجة أمام سلافيا براج التشيكي، ثم تغلب الليلة على ميتيلاند 2-1.

ولعب مرموش أساسيا في مباريات الدوري الأوروبي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

إجمالا لعب مرموش هذا الموسم 17 مباراة سجل 15 هدفا، وصنع 11 هدفا.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا خلف هاري كين متصدر الهدافين برصيد 14 هدفا